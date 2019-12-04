Минниханов поручил решить вопрос с невыданной труженице тыла квартирой

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с документами живущей в Казани труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной. Она должна получить квартиру до 9 мая.

«Президент республики указал на недопустимость бюрократизма, особенно когда речь идет о ветеранах, и поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с внесением необходимых изменений в документы Бибинур Лутфуллиной», — сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Она пояснила, что жилищный вопрос 93-летней пенсионерки должен решиться в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом году скандал с невыданной труженице тыла квартирой вышел на федеральный уровень. Оказалось, что из-за ошибки в документах 93-летней Бибинур Лутфуллиной не предоставили новое жилье и она осталась в аварийном доме с дочерью-инвалидом.