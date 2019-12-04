Алексей Вербов: «Зенит» плохо сыграл против «Сада Крузейро», но с полуфинала будет новый турнир»

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение команды от бразильского «Сада Крузейро» в первом матче клубного чемпионата мира по волейболу.

«Для нас это явно нехороший старт, но с полуфиналов будет новый турнир, так что для нас все не так плохо. Здесь большая разница во времени и особенная погода, к которой нам еще предстоит приспосабливаться. Нам также надо лучше почувствовать новый мяч.

«Сада Крузейро» играл сегодня очень хорошо, но нам надо найти свою игру, потому что этот матч был плохим для нас. Надеюсь, мы будем готовы к следующему матчу и сможем улучшать свою игру от матча к матчу», — цитирует Вербова сайт турнира.