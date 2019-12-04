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«Зенит-Казань» в трех сетах проиграл «Крузейро» в матче клубного чемпионата мира

09:40, 04.12.2019
«Зенит-Казань» в трех сетах проиграл «Крузейро» в матче клубного чемпионата мира
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» в первом матче на клубном чемпионате мира в трех сетах уступил бразильскому «Крузейро» (0:3).

Самым результативным в составе казанцев стал Максим Михайлов, набравший 12 очков.

В другом матче игрового дня итальянская команда «Кучине-Лубе» победила «Аль-Райян» из Катара со счетом 3:0.

Напомним, «Зенит» получил от организаторов турнира уайлд-кард. В турнире принимают участие четыре команды. Соревнования проходят в новом формате, после группового этапа клубы сыграют между собой плей-офф.

Завтра «Зенит-Казань» встретится с «Аль-Райяном».

«Сада Крузейро» — «Зенит-Казань» — 3-0 (25:16, 26:18, 25:13).

СпортВолейбол Татарстан
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