В Казани пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
В Казани пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Представителей татарской эстрады отметят статуэткой «Алтын Йолдыз».
Мероприятие пройдет в КРК пирамида 14 декабря. Ожидается более 30 номинаций, таких как «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Народная любовь» и другие.
Ранее «Реальное время» публиковало новогодние ценники артистов татарстанского шоу-бизнеса.ОбществоКультура Татарстан
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