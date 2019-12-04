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В Казани пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

11:15, 04.12.2019
В Казани пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

В Казани пройдет церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Представителей татарской эстрады отметят статуэткой «Алтын Йолдыз».

Мероприятие пройдет в КРК пирамида 14 декабря. Ожидается более 30 номинаций, таких как «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Народная любовь» и другие.

Ранее «Реальное время» публиковало новогодние ценники артистов татарстанского шоу-бизнеса.

ОбществоКультура Татарстан
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