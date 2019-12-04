Александр Кожевников: «У «Ак Барса» нет ярких звезд, но команда более стабильная, чем СКА»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников дал прогноз на матч казанского «Ак Барса» против питерского СКА.

«Я поставлю на «Ак Барс» в этом матче. Команда у них более стабильная, придерживается своей любимой, проверенной годами, тактики. Их, конечно, легко разобрать, но там есть хорошие хоккеисты, и по игре видно, что оборона у коллектива очень добротная, дружина такая, знаете, моторная. Нет там ярких звезд, но весьма здорово у них получается друг с другом взаимодействовать. Так что я поставлю именно на успех казанцев в одну шайбу в гостевом для них поединке.

Им просто все равно, посмотрите, как они действуют — очень уверенно, надежно, стабильно. Ребята выполняют установки тренерского штаба и на конкретный матч, и в целом. Все там грамотно построено, проблем нет. Оборонительная тактика была еще и при Билялетдинове, а сейчас все решает Дмитрий Квартальнов, поэтому они сильно изменили свои атакующие действия.

СКА в целом выглядит лучше, но нет такой командной игры, взаимодействий, согласованности. Коллектив хороший, имена громкие, но проблема в том, что ребята в каком-то матче взрываются, а в каком-то — нет, вот и страдают в последнее время от этого. Будет вялотекущее противостояние, практически безголевое. Причем у Казани, скорее всего, получится не просто победа с разницей в одну шайбу, а что-то вроде 1:0. Забросят, закроются в обороне и не пустят питерцев к своим воротам. Главное для них — повести во встрече, и тогда точно смогут засушить. Сейчас вообще эпидемия какая-то в Лиге, черти какие результаты показывают команды, очевидные фавориты проигрывают отстающим, и наоборот», — считает Кожевников.

Матч регулярного первенства КХЛ между питерским СКА и казанским «Ак Барсом» состоится сегодня, 4 декабря, в 19.30.