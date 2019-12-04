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РФС планирует использовать ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

10:34, 04.12.2019
РФС планирует использовать ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года
Фото: rfs.ru

Накануне состоялось совещание президента РФС Александра Дюкова и председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца с руководителями клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.

На встрече обсуждалась новая Концепция развития судейства, предусматривающая в том числе пересмотр системы вознаграждения арбитров, что позволит поднять мотивацию рефери.

Кроме того, РФС ставит перед собой задачу c марта 2020 года использовать систему видеоповторов (ВАР) во всех матчах РПЛ.

В настоящий момент видеоповторы используются на трех матчах тура.

СпортФутбол
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