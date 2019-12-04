В Татарстан с рабочей поездкой прибыл министр промышленности Турции

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Ожидается, что он посетит выставку «Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Казань», отправится в Иннополис, а также сделает визит на Казанский вертолетный завод и в Агентство инвестиционного развития.

Вечером у него состоится встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Запланировано также посещение особой экономической зоны «Алабуга», где представлены предприятия турецких инвесторов («Хаят Кимья», «Кастамону Энтегре», «Шишеджам», «Джошкуноз-Алабуга»), сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Миниханов обсудил с топ-менеджером турецкой Sisecam бизнес компании в Татарстане.