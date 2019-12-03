В Национальном музее Татарстана появились технологии «дополненной реальности»

В Национальном музее Татарстана теперь можно узнать всю информацию об экспонатах с помощью технологии «дополненной реальности».

В рамках проекта «Цифровая культура» был организован конкурс на разработку музейных мультимедиа-гидов на платформе «Артефакт». По результатам конкурсного отбора в нацпроект вошли 3 музея республики, и первым стал Национальный музей Республики Татарстан.

Теперь посетители музея смогут узнать об экспонатах с помощью мультимедийного гида. Для того, чтобы воспользоваться функцией «дополненной реальности», следует установить на смартфон приложение Artefact, скачать выставку, нажать на кнопку «Доп. реальность», навести камеру телефона на экспонат. Помимо этого, точки интереса позволяют расширить информацию о предметах, сообщает пресс -служба Национального музея РТ.

Ранее сообщалось, что Национальный музей Татарстана потратит 28,5 млн рублей на создание экспозиции, посвященной истории республики с древнейших времен до наших дней в рамках празднования 100-летия ТАССР.

