Национальный музей Татарстана заплатит более 28 млн за экспозицию об истории республики
Национальный музей Татарстана потратит 28,5 млн рублей на создание экспозиции, посвященной истории республики с древнейших времен до наших дней в рамках празднования 100-летия ТАССР.
Выставка должна охватить несколько периодов:
- Древняя история Татарстана (40 тыс. лет до н. э. — начало 1-го тысячелетия).
- Средневековая история Татарстана (IV—XVII вв.).
- Казанская губерния в XVIII—XIX вв.
- Казанская губерния в эпоху социальных потрясений (революций и войн).
- Советский Татарстан (1920—1990).
- Республика Татарстан (1990—2020).
Информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок вчера. Заявки принимают до 3 декабря, итоги подведут 5 декабря. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2020 года.
Подрядчик должен изготовить и смонтировать нестандартное стационарное экспозиционное оборудование, копии экспонатов, объемно-пространственные композиции. Также должны быть организованы электронная экспозиция и тематические презентации.
Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР.ОбществоКультура Татарстан
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