Национальный музей Татарстана заплатит более 28 млн за экспозицию об истории республики

Национальный музей Татарстана потратит 28,5 млн рублей на создание экспозиции, посвященной истории республики с древнейших времен до наших дней в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Выставка должна охватить несколько периодов:

Древняя история Татарстана (40 тыс. лет до н. э. — начало 1-го тысячелетия).

Средневековая история Татарстана (IV—XVII вв.).

Казанская губерния в XVIII—XIX вв.

Казанская губерния в эпоху социальных потрясений (революций и войн).

Советский Татарстан (1920—1990).

Республика Татарстан (1990—2020).

Информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок вчера. Заявки принимают до 3 декабря, итоги подведут 5 декабря. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2020 года.

Подрядчик должен изготовить и смонтировать нестандартное стационарное экспозиционное оборудование, копии экспонатов, объемно-пространственные композиции. Также должны быть организованы электронная экспозиция и тематические презентации.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР.