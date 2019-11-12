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Национальный музей Татарстана заплатит более 28 млн за экспозицию об истории республики

12:20, 12.11.2019 2
Национальный музей Татарстана заплатит более 28 млн за экспозицию об истории республики
Фото: ru.wikipedia.org

Национальный музей Татарстана потратит 28,5 млн рублей на создание экспозиции, посвященной истории республики с древнейших времен до наших дней в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Выставка должна охватить несколько периодов:

  • Древняя история Татарстана (40 тыс. лет до н. э. — начало 1-го тысячелетия).
  • Средневековая история Татарстана (IV—XVII вв.).
  • Казанская губерния в XVIII—XIX вв.
  • Казанская губерния в эпоху социальных потрясений (революций и войн).
  • Советский Татарстан (1920—1990).
  • Республика Татарстан (1990—2020).

Информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок вчера. Заявки принимают до 3 декабря, итоги подведут 5 декабря. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2020 года.

Подрядчик должен изготовить и смонтировать нестандартное стационарное экспозиционное оборудование, копии экспонатов, объемно-пространственные композиции. Также должны быть организованы электронная экспозиция и тематические презентации.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:35
    Советский Татарстан "--- ну вот уже начинают с неточностей! Была Советская Татария, а не Татарстан.
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    Анонимно 13:58
    Первоначально Ленин и Троцкий создали Красную Татарию - также - "Красная Татария" - называлась и "главная" газета Республики.
    Если уж быть "точным".
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