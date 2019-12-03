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Стало известно о состоянии ребенка, спасшегося от нападения отчима в Татарстане

18:14, 03.12.2019
Стало известно о состоянии ребенка, спасшегося от нападения отчима в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Мальчик, мать и братьев которого убил отчим в Менделеевске, находится в стабильном состоянии в больнице.

«Идет поиск близких родственников для дальнейшего жизнеустройства мальчика», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина (цитата по ТАСС).

Напомним, что в ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. Следком возбудил уголовное дело. В Сети появилось видео из пекарни, в которой укрылся мальчик, сбежавший от отчима, убившего его мать и братьев.

Происшествия Татарстан
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