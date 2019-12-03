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Новые казанские автобусы-гармошки протестировали на маршруте №1

17:14, 03.12.2019
Новые казанские автобусы-гармошки протестировали на маршруте №1
Фото: kazantransport.ru

Сегодня, 3 ноября, в Казани на маршруте №1 протестировали новый автобус-гармошку — МАЗ-215.

Первыми пассажирами нового автобуса стали жители Дербышек, сообщает транспортный сайт Казани.

Напомним, ранее в Казани началась тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ 303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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