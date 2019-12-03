Новые казанские автобусы-гармошки протестировали на маршруте №1
Сегодня, 3 ноября, в Казани на маршруте №1 протестировали новый автобус-гармошку — МАЗ-215.
Первыми пассажирами нового автобуса стали жители Дербышек, сообщает транспортный сайт Казани.
Напомним, ранее в Казани началась тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ 303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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