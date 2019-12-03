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Скончалась народная артистка Татарстана Исламия Махмутова

16:43, 03.12.2019
Скончалась народная артистка Татарстана Исламия Махмутова
Фото: tinchurinteatr.ru

Сегодня скончалась артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова. Ей было 75 лет.

Прощание с артисткой состоится завтра, 4 декабря, в 10.00, в здании театра. Похоронят Махмутову на кладбище «Аль-Марджани», в поселке Самосырово, говорится в сообщении театра.

Исламия Идиятулловна Махмутова родилась 1 декабря 1943 года в деревне Верхнее Алькеево Алькеевского района ТАССР. В 1963 году приезжает в Казань и в 19 лет без профессионального образования начинает работать в Республиканском передвижном театре, ныне Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина. За большой вклад в развитие театрального искусства она награждена почетными званиями: в 1973 году заслуженный артист ТАССР, в 1981 году народный артист ТАССР, в 1987 году заслуженный артист РСФСР.

ОбществоКультура Татарстан
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