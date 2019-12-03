Фазель о МЧМ и ЧМ-2023: «Ожидаем, что оба турнира пройдут в России»

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что международная федерация не допускает возможности переноса молодежного чемпионата мира в Новосибирске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге, их проведение запланировано в 2023 году.

«Нам нужно дождаться официального решения WADA. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.



То же самое касается и молодежного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», — сказал Фазель.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.

