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В девяти регионах РФ начнутся тесты беспилотных авто, сейчас они проходят в Татарстане и Москве

14:58, 03.12.2019 1
В девяти регионах РФ начнутся тесты беспилотных авто, сейчас они проходят в Татарстане и Москве
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшее время географию эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей расширят с двух до 11 регионов. Сейчас он проходит в Татарстане и Москве.

Машины планируется допустить к движению в Санкт-Петербурге, Чувашии, Краснодарском крае, а также Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей. К 2022 году «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей.

Авто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:05
    На какой-то выставке летом российский беспилотный автомобиль сбил "насмерть" российского робота... Вам этого мало, не наигрались?
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