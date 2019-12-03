В девяти регионах РФ начнутся тесты беспилотных авто, сейчас они проходят в Татарстане и Москве

В ближайшее время географию эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей расширят с двух до 11 регионов. Сейчас он проходит в Татарстане и Москве.

Машины планируется допустить к движению в Санкт-Петербурге, Чувашии, Краснодарском крае, а также Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей. К 2022 году «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей.