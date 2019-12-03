Минниханов поручил проконтролировать дело об убийстве трех человек в Татарстане

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала факт тройного убийства в Менделеевске.

По ее словам, президент Татарстана Рустам Минниханов оповещен об инциденте.

«А когда речь идет о жизни детей — он всегда дает поручение о жестком контроле вопроса», — цитируют Галимову «Вести Татарстана».

Она отметила, что уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина уточняет информацию о том, не была ли семья в реестре неблагополучных. Также ведется работа в отношении ребенка, которому удалось спастись.

Ранее Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело против 41-летнего Айнура Харисова, подозреваемого в убийстве бывшей жены, 19-летнего пасынка и двухлетнего сына в Менделеевске. Мужчина попытался скрыться в Елабуге, где и был задержан. Следователям он объяснил, что приревновал супругу.