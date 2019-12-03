Казанский Кремль нашел коррупционные риски в Минэкологии и Минцифры РТ

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Предварительные итоги антикоррупционных проверок и нарушений в двух министерствах Татарстана обнародовал сегодня замначальника профильного управления президента РТ Руслан Гатин.



Значительное количество недочетов выявлено в Министерстве экологии и природных ресурсов, отметил он, сделав акцент на лицензиях за пользование недрами: «Предыдущие заместители министра, которые курировали вопрос выдачи лицензий, уже не работают, но проблема осталась».

По словам Гатина, один из министерских вариантов предоставления лицензий позволял получателям на законных основаниях обходить конкурсные процедуры, что влекло определенные коррупционные риски. Новому министру даны рекомендации, как избежать этого, о результатах он должен сообщить президенту Татарстана, прокомментировал замначальника управления. Он не исключил, что вопрос получения данных лицензий может быть вынесен на обсуждение Совета безопасности Татарстана.

Вопросы у ревизоров казанского Кремля появились и к закупкам Министерства цифрового развития РТ. В части привлечения десятка аффилированных поставщиков, формирования стоимости разработки программных продуктов и их последующего использования исполнителем. В том числе — запуска на рынок чуть измененных программ, что изначально разрабатывались по госзаказу.