ГИБДД планирует исключить из экзаменов «площадку»

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Госавтоинспекция планирует отказаться от езды на площадках во время сдачи экзаменов на водительские права. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Прием экзамена на закрытой площадке будет исключен для категорий B, C и D. Проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания Дмитрием Медведевым. По предварительным данным, изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года, передает ТАСС.

Ранее в ГИБДД поддержали идею выдавать права несовершеннолетним.