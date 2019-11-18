В ГИБДД поддержали идею выдавать права несовершеннолетним

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что согласен выдавать водительские права подросткам. Несовершеннолетние для этого должны будут учиться вождению дольше взрослых.

«Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши юидовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», — цитирует «РИА Новости» речь главного автоинспектора на Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения»).

Черников рассказал, что до 14 лет учить правила дорожного движения дети будут в движении ЮИД, а далее будут подключаться юношеские автомобильные школы.

Как сообщали в ГИБДД, концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона. В частности, речь идет об участии детей от восьми лет.