За год в Татарстане вынесли три оправдательных приговора по коррупционным делам

Фото: "Реальное время"

150 коррупционеров осуждены в 2019 году, двое обвинявшихся в таких преступлениях полностью оправданы. Такие итоги подвел сегодня прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов на брифинге, отвечая на вопрос «Реального времени».



Сагитзянов уточнил — два оправдательных приговора вынес Вахитовский райсуд Казани замруководителя УФССП по РТ Сергею Плющему по делам о взятке и превышениях полномочий. Еще один приговор постановил Зеленодольский горсуд по делу бывшей главы поселка Васильево Лилии Дашевской — ее признали невиновной в превышении полномочий с отчуждением муниципальной недвижимости.

Все три приговора оспаривались надзорным ведомством, однако были утверждены Верховным судом Татарстана.

Напомним, на днях Советский райсуд Казани оправдал и экс-начальника отдела УФССП по РТ Жанну Алпарову по пяти эпизодам обвинений в превышении полномочий. Этот приговор пока не вступил в силу и в прокурорскую статистику не попал.

