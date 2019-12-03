Госдума предложила считать сжигание мусора переработкой отходов

Комитет Госдумы по экологии разработал поправки в законодательство, которые приравняют сжигание мусора на МСЗ к утилизации отходов. Таким образом, можно выполнить цели нацпроекта и получить дополнительное финансирование на строительство мусоросжигательных заводов.

Также поправки заменяют формулу, согласно которой средства экосбора расходуются в рамках субсидий регионам. В случае их принятия устанавливается норма о расходовании «в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ».

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов утверждает, что сжигание отходов не может являться утилизацией, пишет «Коммерсант».

В «РТ-Инвест», которая строит четыре МСЗ в Татарстане и Подмосковье, отмечают, что ТКО будут «перерабатываться в новые продукты — мощность и электроэнергию».

Напомним, что накануне Главгосэкспертиза одобрила проект мусоросжигательного завода в Татарстане.

