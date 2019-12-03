Рэперы Рауф и Фаик исполнили свои хиты в подземном переходе в Казани

Фото: кадр видео из соцсети

Музыкальный дуэт — братья-двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы — выступил в подземном переходе в Казани. Рэперы создали вокруг себя немалый ажиотаж.

Рэперы Рауф и Фаик исполнили несколько своих хитов в подземном пешеходном переходе у торгового центра «Кольцо». Зрители подпевали артистам. Видеозапись выступления музыкантов из Ижевска опубликована в соцсети. На момент выхода новости ролик набрал более 10 тыс. просмотров.

Ранее «Реальное время» опубликовало новогодние ценники артистов татарстанского шоу-бизнеса.