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Рэперы Рауф и Фаик исполнили свои хиты в подземном переходе в Казани

11:46, 03.12.2019
Рэперы Рауф и Фаик исполнили свои хиты в подземном переходе в Казани
Фото: кадр видео из соцсети

Музыкальный дуэт — братья-двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы — выступил в подземном переходе в Казани. Рэперы создали вокруг себя немалый ажиотаж.

Рэперы Рауф и Фаик исполнили несколько своих хитов в подземном пешеходном переходе у торгового центра «Кольцо». Зрители подпевали артистам. Видеозапись выступления музыкантов из Ижевска опубликована в соцсети. На момент выхода новости ролик набрал более 10 тыс. просмотров.

Ранее «Реальное время» опубликовало новогодние ценники артистов татарстанского шоу-бизнеса.

Общество Татарстан
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