Исследование: в Казани одни из самых дорогих спортивных товаров в РФ

Сервис Avito изучил цены на спортивные товары в городах России. Казань оказалась на втором месте по стоимости тренажеров и товаров для фитнеса, продающихся через сайт бесплатных объявлений.

Средняя цена на спорттовары в столице Татарстана составляет 40 142 рубля, говорится в исследовании. Выше стоимость только в Краснодаре.

В Саратове этот показатель составляет 15 833 рубля, в Тольятти — 11 951 рубль, в Перми — 11 754 рубля. В Нижнем Новгороде спортивные товары стоят в среднем 10 689 рублей.

Самые доступные спорттовары в Ижевске (9 676 руб.), Самаре (8 479 руб.), Уфе (7 020 руб.) и Ульяновске (6 889 руб.).