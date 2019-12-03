В Казани будут судить рецидивиста-педофила: он предлагал девочке посмотреть щенят

Следственный комитет РТ направил в суд уголовное дело против 38-летнего Ивана Никифорова, жителя Зеленодольска, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера против восьмилетней девочки.

Как сообщает ведомство, 17 сентября 2019 года в Советском районе Казани мужчина, будучи в пьяном состоянии, предложил идущим по улице девочкам пойти смотреть щенят. Дети отказались и ушли. Тем не менее он догнал одну из девочек и, угрожая убийством, затащил в лесопосадку. Там педофил надругался над ребенком, а затем проводил девочку домой и ушел распивать спиртное.

Девочка рассказала о произошедшем родителям. Никифоров был задержан в тот же день. Вину мужчина не признал. В 2005 году он уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетней и отсидел 10 лет.

Ранее в Казани женщину затащили к болоту на Кварталах и изнасиловали.