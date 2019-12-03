Реймар Морган: «Этот сезон для УНИКСа складывается тяжело, нам нужна была победа над ЦСКА»

Игрок УНИКСа Реймар Морган прокомментировал победу над московским ЦСКА (94:86) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Игра забрала у нас много энергии. Нам очень удалась вторая половина. Вы спрашиваете, почему результат обеспечили мы с Макколлумом и где были остальные? Мы же лидеры, вот ответ на ваш вопрос.

Но мы одна команда, и вдвоем, без помощи других, ничего бы не добились. Я больше забивал в первой четверти, Эрик во второй. У нас очень тяжело складывается этот сезон, и нам нужна была эта победа над большим клубом. Мы проделали сегодня большую работу», — передает слова Моргана корреспондент «Реального времени».



Подробнее о третьей подряд победе УНИКСа над ЦСКА можно почитать здесь.