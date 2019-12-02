Прифтис о третьей победе над ЦСКА: «Я не намерен прикрываться этим, у нас ранее были ужасные матчи»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над ЦСКА (94:86).

— Это была ровно такая игра, которую мы ожидали. Нам нужна была победа, после тех поражений, которые пришлись на нашу долю в последних матчах. У нас была длинная неделя для подготовки к этому матчу. С одной стороны, это хорошо, у нас было много времени для подготовки. С другой, это было слишком долго после ужасного поражения от «Зенита» (80:93).

— Насколько УНИКС зависим от игры Макколлума?

— Я уверен, что вы, как и зрители, сконцентрировались на его очках. Да, он внес большой вклад в победу, как и остальные игроки, набравшие много очков. Однако, я бы хотел отметить игру Узинского в защите именно в тот момент, когда нам это надо было больше всего.

— Ваш коллега из ЦСКА Итудис отметил проблемы в игре против изоляций Макколлума. Это был ваш изначальный план на игру?

— Да, мы планировали перед матчем сыграть таким образом против их больших защитников. Но большое значение имеют очки. Мы много бросали и забивали, что очень важно.

— Вы обыграли ЦСКА в третий раз подряд. Что вы думаете на этот счет?

— Что я могу сказать? Все, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. У меня были ужасные игры против «Калева», «Зенита» и «Химок» и прикрываться теми победами над ЦСКА я не намерен. Да, они отличная команда, у них один из лучших тренеров в Европе и это очень хорошо, что мы их победили. Но до этого мы провели такие матчи, после которых я был разбит, — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».