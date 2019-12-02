Центробанк предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Банк России в декабре обсудит с кредитными организациями применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов

Регулятор считает, что новые ограничения нужны для снижения риска кросс-дефолтов заемщиков, которые возникают при наличии нескольких разных кредитов. Центроанк обеспокоен, что все больше россиян берут в дополнение к ипотечным другие кредиты, пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.



Большинство банков не оценили идею, так как считают, что действующих ограничений достаточно.

Ранее сообщалось, что банки стремительно снижают ставки по ипотеке и в некоторых случаях они уже доходят до 8,4% годовых. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует дальнейшее снижение до 7—8% годовых.