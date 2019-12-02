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Глава ЦБ РФ считает возможным снижение процентных ставок по ипотеке до 7-8%

02:22, 02.12.2019
Глава ЦБ РФ считает возможным снижение процентных ставок по ипотеке до 7-8%
Фото: kremlin.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает вполне реальным скорое снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 1».

«Потенциал дальнейшего снижения есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — передает слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявил, что Банк России снизит ключевую ставку до 6% годовых в декабре.

Экономика
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