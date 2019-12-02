Глава ЦБ РФ считает возможным снижение процентных ставок по ипотеке до 7-8%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает вполне реальным скорое снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 1».

«Потенциал дальнейшего снижения есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — передает слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявил, что Банк России снизит ключевую ставку до 6% годовых в декабре.