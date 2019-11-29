СМИ: в России стремительно дешевеет ипотека

Фото: Максим Платонов

Российские банки снижают ипотечные ставки. Кредитные ставки снижаются по всем или по отдельным программам.

Как сообщают «Ведомости», в банке ВТБ заемщики могут оформить ипотеку по ставке 8,4% при взносе от 50%-ной стоимости квартиры. Условия действуют на квартиры как первичного, так и вторичного рынка. По программе рефинансирования ставка упала до 8,8%, сообщают «Ведомости».

Ранее «Реальное время» сообщало, что рынок жилья Казани пошел в рост после сентябрьского спада.