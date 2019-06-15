Глава приволжского Ростехнадзора об МСЗ под Казанью: Из того, что я видел в Европе, проблем никаких нет

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора РТ Борис Петров заявил, что мусоросжигательный завод под Казанью не доставит проблем местным жителям, если технология, о которой говорится, будет реально осуществляться, и за ее соблюдением будут следить.

«Оценить сам проект я не берусь. Одно могу сказать, что посреди Вены работает завод, в Копенгагене работает МСЗ прямо в городе, из того, что я лично видел, и проблем там не существует абсолютно никаких», — сказал он в интервью «Татар-информ».

Напомним, что в Татарстане «РТ-Инвест» согласовывает схему финансирования строительства завода на 28 млрд рублей. Сами работы по возведению МСЗ могут начаться уже в июле.