В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли насваем, снюсом и их аналогами

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о запрете оптовой и розничной торговли насваем и снюсом, а также любыми другими сосательными и жевательными смесями.

Авторами документа стали депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя.

Сейчас в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» прописано лишь ограничение на торговлю «табаком сосательным (снюсом)». Поэтому производители нередко именуют снюс никотиносодержащей смесью.

«Данное вещество в силу своей формальной легальности стало популярно в подростковой и молодежной среде, что с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что законопроект по ограничению распространения снюсов разрабатывается в Татарстане. Федеральная антимонопольная служба также проведет совещание, на котором обсудит запрет синтетических снюсов.