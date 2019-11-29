Николай Цулыгин: «Травма Хартикайнена? Мы потеряли одного из лучших наших нападающих»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от челябинского «Трактора» (2:4) в матче регулярного первенства КХЛ.

«После невыразительного начала выровняли матч, начали лучше двигаться, сравняли счет, но жизнь еще раз показывает и доказывает, что в хоккее не бывает мелочей. После глупейшего удаления проиграли матч, больше мне сказать нечего.

Что с Теему Хартикайненом? Шайба ему попала в лицо. Он поехал в госпиталь делать снимок. Когда вернется, будет какая-то информация. Не сказать, что его отсутствие повлияло на игру, но мы потеряли одного из лучших наших нападающих. На нем строилось целое звено, поэтому для нас это плохо», — передает слова Цулыгина официальный сайт КХЛ.