Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому РФ вернется $93,5 млн долга.

Деньги будут выплачены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу, пишет ТАСС.

В 1980-е годы между СССР и Пакистаном проводились поставки продукции. До последнего момента страны имели неурегулированные обязательства по возврату российской стороне средств со счетов госкорпорации «ВЭБ.РФ» в Национальном банке Пакистана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше $20 миллиардов.