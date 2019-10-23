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Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд

12:56, 23.10.2019 3
Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд
Фото: realnoevremya.ru

Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше $20 млрд долларов, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — передает «РИА Новости» слова главы страны.

Он подчеркнул, что с рядом государств Африки запущены совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выдать более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в следующие 3 года. Это больше, чем за предыдущие 5 лет.

ЭкономикаОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    Красавчики вывели бабки, списали и нет никакого дела!
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  • Анонимно 23 окт
    Населению бы так списывали
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    Анонимно 23 окт
    с головой не дружишь? Лучше бы сказал- раздайте населению ЗВР РФ - и хана России... Работать нужно, зарабатывать, налоги платить а не жить на кредиты!
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