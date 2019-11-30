Производители и продавцы электроники попросили Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

Производители и продавцы электроники попросили президента России Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.

Такое письмо главе страны направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании.

В письме подчеркивается, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО.

Также авторы письма обращают внимание на то, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО, и их исполнение «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», передают «Ведомости».

Напомним, Госдума приняла закон о запрете продажи такой электронной техники, как смартфоны и компьютеры, без предписанного правительством российского программного обеспечения. 25 ноября его одобрил Совет Федерации. Так, новым законом запрещается продавать с 1 июля 2020 года отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки ПО.

Ранее производители электроники попросили обсудить с ними закон о предустановке российского софта.