Медведев заявил о завершении разработки методики оценки проектов в сфере транспорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о разработке правительством методики оценки проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Она позволит принимать решения по реализации тех или иных проектов.

«Мы разработали методику оценки экономической эффективности инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Я подписал постановление на днях», — приводит ТАСС слова Медведева.

Глава правительства подчеркнул, что документ устанавливает формулу, которая позволит определять качественные показатели при оценке проектов. Благодаря ей власти будут оценивать вклад в рост ВВП, занятость населения, а также социальные эффекты.

Напомним, что в ноябре президент РФ Владимир Путин в очередной раз высказался о строительстве ВСМ Москва — Казань. По его словам, правительство должно досконально просчитать все плюсы и минусы проекта. Глава государства заявил о необходимости просчитать отдачу в среднесрочной перспективе.