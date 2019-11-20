Путин о ВСМ Москва — Казань: «Надо считать, какая будет отдача»

Владимир Путин прокомментировал свое отношение к проекту ВСМ Москва — Казань. Он сказал, что решение о строительстве магистрали необходимо принимать после анализа экономической эффективности.

По мнению Путина, необходимо точно рассчитать отдачу хотя бы в среднесрочной перспективе.

«Посчитать надо. Понятно, что давно считают, и тем не менее. [...] Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное. Что эффективнее для нас. Грузооборот, пассажирооборот — это счетные позиции», — приводит слова президента «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, несмотря на то, что президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом.