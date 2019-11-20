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Путин о ВСМ Москва — Казань: «Надо считать, какая будет отдача»

17:26, 20.11.2019 1
Путин о ВСМ Москва — Казань: «Надо считать, какая будет отдача»
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прокомментировал свое отношение к проекту ВСМ Москва — Казань. Он сказал, что решение о строительстве магистрали необходимо принимать после анализа экономической эффективности.

По мнению Путина, необходимо точно рассчитать отдачу хотя бы в среднесрочной перспективе.

«Посчитать надо. Понятно, что давно считают, и тем не менее. [...] Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное. Что эффективнее для нас. Грузооборот, пассажирооборот — это счетные позиции», — приводит слова президента «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, несмотря на то, что президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:46
    Давно уже подсчитано- отдача будет колоссальной. Нужна эта Магистраль "Дальний Восток- Европа" ( хотя бы уж назло Трампу и американцам, они ведь продавливают своё), китайцы свою часть давно уже построили. Опять эта близорукость, отсутствие Строителя, Хозяйственника. Только- "воруют и воруют.."
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