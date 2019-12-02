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Московское «Динамо» вызвало тренера «Уфы» Евсеева на танцевальный баттл

15:40, 02.12.2019
Московское «Динамо» вызвало тренера «Уфы» Евсеева на танцевальный баттл
Фото: championat.com

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях клуба вызвала на танцевальный баттл тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

Москвичи выложили видеоролик с участием защитника команды Константина Рауша, который предстал в образе танцующего робота после победы команды над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», — говорится в сообщении «бело-голубых».

Такая реакция стала ответом на эмоциональный танец наставника уфимского клуба после выездной победы над «Крыльями Советов» (1:0), ставший впоследствии вирусным.

СпортФутбол Башкортостан
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