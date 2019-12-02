Московское «Динамо» вызвало тренера «Уфы» Евсеева на танцевальный баттл

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях клуба вызвала на танцевальный баттл тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

Москвичи выложили видеоролик с участием защитника команды Константина Рауша, который предстал в образе танцующего робота после победы команды над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Вызываем на баттл «Уфу» и Вадима Евсеева», — говорится в сообщении «бело-голубых».

Такая реакция стала ответом на эмоциональный танец наставника уфимского клуба после выездной победы над «Крыльями Советов» (1:0), ставший впоследствии вирусным.