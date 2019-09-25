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Разработчики генплана Казани предложили запустить метробусы, способные перевозить 8 тысяч пассажиров в час

11:15, 25.09.2019 2
Разработчики генплана Казани предложили запустить метробусы, способные перевозить 8 тысяч пассажиров в час
Фото: Инна Серова

Пустить новый вид скоростного транспорта — метробусы — от вокзала до Дербышек, до улицы Гаврилова и до Лесного городка предусмотрено проектом генплана, сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на проходящей в исполкоме пресс-конференции, которая посвящена развитию транспортной сети столицы Татарстана.

Предполагается, что метробусы вместимостью 300 пассажиров будут двигаться по выделенной полосе без разрывов и перевозить до 8 тысяч пассажиров в час. Посадку в метробусы планируется осуществлять, как на электричку, через турникеты в специально построенных терминалах.

Сроки запуска метробусов генплан не устанавливает.

Ранее «Реальное время» писало, что по мнению некоторых экспертов транспортное планирование в рамках разработки генплана Казани неполноценно без разработки концепции градостроительного развития.

БизнесТранспортУслуги Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Монорельс от Дербышек до Вокзала нужен!
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    Тахир Давлетшин 25 сен
    Что вы собираетесь делать на вокзале ?
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