Разработчики генплана Казани предложили запустить метробусы, способные перевозить 8 тысяч пассажиров в час

Фото: Инна Серова

Пустить новый вид скоростного транспорта — метробусы — от вокзала до Дербышек, до улицы Гаврилова и до Лесного городка предусмотрено проектом генплана, сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на проходящей в исполкоме пресс-конференции, которая посвящена развитию транспортной сети столицы Татарстана.

Предполагается, что метробусы вместимостью 300 пассажиров будут двигаться по выделенной полосе без разрывов и перевозить до 8 тысяч пассажиров в час. Посадку в метробусы планируется осуществлять, как на электричку, через турникеты в специально построенных терминалах.

Сроки запуска метробусов генплан не устанавливает.

Ранее «Реальное время» писало, что по мнению некоторых экспертов транспортное планирование в рамках разработки генплана Казани неполноценно без разработки концепции градостроительного развития.