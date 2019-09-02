Казанцы первыми в России протестируют новые автобусы в этом году

Жители Казани первыми в России смогут протестировать обновленные автобусы марки МАЗ-303 и новые автобусы, работающие на сжиженном газе. Тест-драйв продлится всего неделю. Об этом в ходе встречи с руководителями пассажирских транспортных предприятий заявил полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Он рассказал, что Казань является примером, где правильно и грамотно ведется эксплуатация автобусов. В новых автобусах пассажиры смогут увидеть обновленную модификацию и дизайн.

Отмечается, что сегодня в автопарке «ПАТП-2» находится 250 автобусов белорусской марки МАЗ, они были закуплены в 2005 году.