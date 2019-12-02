«Спурт Банк» потребовал от казанского АО «Карат» 8 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Спурт Банка» подало иск о банкротстве казанского АО «Карат». Сумма требований составляет 8,2 млн рублей.

Заявление было подано в Арбитражный суд Татарстана 25 ноября, следует из материалов суда. Пока нет данных о том, принят ли иск к рассмотрению.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Карат» зарегистрировано в Казани в 2002 году. Основным видом деятельности компании является «Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами». Уставный капитал превышает 19 млн рублей. Директором «Карата» указан Олег Ярцев.

Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Татарстана решил не давать экс-главе «Спурта» Евгении Даутовой шанса на условный срок. При этом она получит шанс на условно-досрочное освобождение.