Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,6 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 63,9—64,6 рубля за 1$. В связи с окончанием налогового периода рубль будет тяготеть к умеренному ослаблению.



На прошлой неделе отечественная валюта находилась под умеренным давлением. Этому способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом закона в поддержку протестующих в Гонконге.



Неопределенность отечественной валюте задает и нефтяной рынок, ожидающий предстоящего саммита ОПЕК.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что российский рубль укрепляется благодаря притоку капиталов в страны с формирующимися рынками.

