Глава ЦБ РФ объяснила, почему укрепляется российский рубль

Российский рубль укрепляется благодаря притоку капиталов в страны с формирующимися рынками. Причины повышения покупательской способности рубля объяснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В интервью телеканалу «Россия 1» Набиуллина также отметила, что, несмотря на укрепление рубля, ЦБ просчитывает негативные сценарии в том числе.

По данным ЦБ, доллар стоит чуть больше 64 рублей, евро — 70,5 рубля. За год же рубль укрепил позиции почти на 5% к доллару и на 8% к евро.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что считает вполне реальным скорое снижение ипотечных ставок до 7—8% годовых.