В Казани озвучили итоги раздельного сбора мусора за 2018 год

Фото: Олег Тихонов

В Казани обсудили итоги работы по организации раздельного сбора мусора. Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на заседании фракции «Единой России» в Казгордуме рассказал, сколько мусора казанцы сдали на переработку.

В 2018 году казанцы сдали 2800 тонн макулатуры. На изготовление такого объема бумаги требуется 47 тысяч деревьев — примерно столько же растет в 15 крупнейших казанских парках. При этом переработка одной тонны бумаги спасает от вырубки 17 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды, 1 тысячу киловатт электроэнергии и уменьшает выброс углекислого газа на 1700 килограмм.

Также было собрано 1200 тонн ПЭТ-бутылок, 300 тонн стеклотары и 5 тонн батареек. Этими пластиковыми бутылками можно было бы полностью покрыть всю поверхность озера Нижний Кабан, протоки Булака и Черное озеро. А осколки такого количества стекла могут усыпать 52 километра — расстояние от Казани до Зеленодольска.

Ранее сообщалось, что за два года в городе обустроят 322 контейнерные площадки — на эти цели выделяют 239 млн рублей.