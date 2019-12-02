Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности игрушек

Перед Новым годом Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров

С 2 декабря по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 ответят на вопросы качества и безопасности детских товаров, дадут рекомендации как правильно выбрать новогодний подарок, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.