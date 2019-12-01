Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в России расширили список сильнодействующих препаратов, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и другим.



К списку добавились такие лекарства, как прегабалин (противосудорожный препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка).

Ранее в России отменили обязательную сертификацию лекарств. Теперь производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор.