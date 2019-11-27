В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России установило новый порядок ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения, согласно которому вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, ввод в оборот будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, если препараты будут соответствовать необходимым требованиям, установленным при государственной регистрации лекарства.

Ранее сообщалось, что Казань, а также Москва и Санкт-Петербург могут уже с 1 января 2020 года полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов.