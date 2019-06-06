В России ряд «аптечных наркотиков» включили в список сильнодействующих веществ

Противоэпилептическое средство «Прегабалин» (торговое название «Лирика»), опиоидное обезболивающее «Тапентадол» и офтальмологический препарат «Тропикамид» включили в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Согласно постановлению правительства, теперь их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ, передает «РИА Новости».



Отметим, что статья 234 УК РФ предусматривает наказание до восьми лет колонии и штраф до 200 тысяч рублей.



Ранее Госдума РФ приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства.



Документ предусматривает обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на такие лекарства, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы.

