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В России ряд «аптечных наркотиков» включили в список сильнодействующих веществ

18:43, 06.06.2019
В России ряд «аптечных наркотиков» включили в список сильнодействующих веществ
Фото: pixabay.com

Противоэпилептическое средство «Прегабалин» (торговое название «Лирика»), опиоидное обезболивающее «Тапентадол» и офтальмологический препарат «Тропикамид» включили в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Согласно постановлению правительства, теперь их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ, передает «РИА Новости».

Отметим, что статья 234 УК РФ предусматривает наказание до восьми лет колонии и штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее Госдума РФ приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства.

Документ предусматривает обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на такие лекарства, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы.

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