Глава дипломатии ЕС прокомментировал отношение членов Евросоюза к России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Евросоюза неоднозначно относятся к России.

Глава дипломатии также отметил, что одни страны охотно идут на нормализацию отношений с Россией, тогда как другие — нет. Этот вопрос он назвал весьма спорным. При этом Боррель отметил, что санкции против России сами по себе не представляют политику, цитирует ТАСС его слова из интервью газете El Pais.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Россия не станет отменять контрсанкции. По его словам, ограничительные меры вводились в ответ на действия Евросоюза и других государств.