Медведев: Россия не будет первой отменять контрсанкции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Россия не станет отменять контрсанкции. По его словам, ограничительные меры вводились в ответ на действия Евросоюза и других государств.

«Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем», — заявил глава российского правительства на встрече с финским коллегой Антти Ринне.

Медведев подчеркнул, что отношения с Россией испортил Брюссель и с его стороны должен быть сделан первый шаг, передает «РИА Новости».

Премьер добавил, что в России немало компаний, требующих оставить продэмбарго навсегда.

Глава правительства подчеркнул, что двусторонние контакты с отдельными европейскими государствами сейчас важнее, чем отношения с ЕС в целом.

Напомним, исследование показало, что в результате ввода продуктового эмбарго россияне переплачивают в магазинах вдвое.