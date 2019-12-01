Минприроды не намерено запрещать в России одноразовую посуду

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в России не будут запрещать использовать одноразовую посуду. Министр уверен, что ограничения должны иметь рекомендательный характер.

«Не планируем рубить и одномоментно запрещать пластиковую посуду. Мы прекрасно понимаем, что это палка о двух концах. На другом конце решения об отмене пластиковой посуды стоит производство этой посуды, налоги, рабочие места. Мы придем к этому эволюционным путем. Говорим сегодня об ограничениях и рекомендациях», — цитирует Кобылкина «Российская газета».

Ранее Минприроды РФ заявило, что отказ от одноразового пластика должен быть постепенным.

